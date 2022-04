Das 1999 gegründete Christof Heringer Trio hat ein neues musikalisches Programm mit dem Titel „Jazz Around the World“ einstudiert. Außerdem bieten die Musiker ein neues Format an.

„Die neuen Stücke greifen vielfältige Elemente aus dem lateinamerikanischen, arabischen und osteuropäischen Raum, aber auch aus der europäischen Kunstmusik auf und schaffen so eine musikalische Reise um die Welt“, beschreibt der Rodalber Pianist Christof Heringer das neue Programm. Denn ein wichtiges Merkmal des Jazz sei neben der Improvisation das Integrieren von Einflüssen von außerhalb.

Zudem bietet die Gruppe, die aus Heringer (Klavier), Matthias Wolf (Kontrabass) und Uli Gessner (Schlagzeug) besteht, ein neues Format an: private Wohnzimmerkonzerte. Die Musiker kommen zu den Leuten nach Hause, um dort zu musizieren. Die Anlässe können Festtage, etwa Geburtstage, sein, müssen es aber nicht. Inhaltlich und gestalterisch könne das Ganze sehr individuell sein: Es gibt laut Heringer zum Beispiel auch die Möglichkeit von Solo-Klavierkonzerten. Kontaktaufnahme möglich unter Telefon 06331 47940 oder per Mail an c-heringer@web.de.

Idee einer offenen Probe

Wegen Corona auf unbestimmte Zeit verschoben, aber noch nicht gänzlich verworfen, sei die Idee einer offenen Probe des Christof Heringer Trios. Die Gruppe ist seit mehr als 20 Jahren in der regionalen und überregionalen Kulturszene unterwegs. Auftritte hatte sie unter anderem mit Bob Brookmeyer, David Murray, Manu Katché und Jiggs Whigham. Das Ensemble hat bisher zwei CDs veröffentlicht. In den vergangenen beiden Jahren hatte es praktisch keine Auftritte.