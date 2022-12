Wenn es nach der CDU-Fraktion im Pirmasenser Stadtrat geht, werden externe Experten dem Gremium künftig nur digital zugeschaltet. Die Partei kritisiert eine Präsentation in der vergangenen Sitzung des Stadtrats als „weder zeitgemäß noch nachhaltig“. So sei ein Experte zur Vorstellung eines Konzepts extra aus Mecklenburg-Vorpommern angereist. Der Auftritt habe rund 20 Minuten gedauert und es habe keine größeren Rückfragen gegeben. Aufgrund der Reisedauer sei eine Übernachtung unumgänglich gewesen. Zeit, Kosten und Energieverbrauch in nicht unerheblichem Maße seien dadurch entstanden, die aus CDU-Sicht hätten gespart werden können. Die Fraktion ist überzeugt, dass der Input des Experten auch möglich gewesen wäre, wenn er digital zugeschaltet gewesen wäre. Die Fraktion hat einen Antrag für die Sitzung des Stadtrats am Montag eingereicht. Darin heißt es, die persönliche Einladung von externen Gästen und Sachverständigen zu den Gremiensitzungen sei nur in Ausnahmefällen und auf besonderen Wunsch und durch vorherigen Beschluss des Stadtrats oder des Hauptausschusses zulässig. Im Regelfall sollten Präsentationen ab sofort in digitaler Form vorgestellt werden.