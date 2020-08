Brigitte Freihold wird im nächsten Jahr nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Das teilte die Abgeordnete der Linkspartei am Donnerstag mit. Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die 65-jährige Pirmasenserin ein Mandat über die Landesliste ihrer Partei. „Das Alter fordert gesundheitlich seinen Tribut“, erklärte Freihold ihren Rückzug aus der Bundespolitik im nächsten Jahr. Der Kommunalpolitik will Freihold allerdings treu bleiben, im Stadtrat wie in der Linkspartei.