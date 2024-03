Er macht weiter, unabhängig vom Kader und der Spielklasse.

Björn Stoll wird auch nächste Saison die Handballerinnen des TV Hauenstein trainieren. Dies teilte der Lehrer am Mittwoch mit. „Ich hänge an der Mannschaft und am Verein. Es macht eine Menge Spaß“, erläuterte er seine Entscheidung. Diese traf er, obwohl beim aktuellen Pfalzliga-Sechsten Kader und Spielklasse für die nächste Runde noch nicht feststehen. Die Routiniers Susanne Dausch und Kirstin Brill haben signalisiert, auch weiterhin bei Bedarf zur Verfügung zu stehen. Die Bildung einer Spielgemeinschaft sei, so Stoll, kein Thema mehr.