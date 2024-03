Die Ansicht der Biebermühle in der Südwestpfalz hat sich am heutigen Dienstag geändert. Der Schornstein des alten Kraftwerks ist am Nachmittag gesprengt worden. Die Polizei hatte zuvor weitreichende Sperrungen angekündigt. Alle Informationen rund um die Sprengung des Schornsteins lesen Sie in unserem RHEINPFALZ-Liveblog.