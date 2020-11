Der Landkreis Südwestpfalz sucht für das Schulzentrum in Dahn zum 4. Januar einen neuen Betreiber für den Schulkiosk. Über den Schulkiosk sollen die etwa 1000 Schüler des gesamten Schulzentrums während der Pausen versorgt werden. Zum Schulzentrum gehören das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium sowie die Realschule plus mit angegliederter Fachoberschule. Wie der Kreis mitteilte, soll der Kiosk an Schultagen zwischen 9 und 11.30 Uhr geöffnet sein.

Der bisherige Pächter stellt den Betrieb zu Jahresende ein, so die Kreisverwaltung. Wer sich für die Übernahme interessiert, sollte sich bis Montag, 7. Dezember, beim Referat Schulen und Kultur der Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42, in Pirmasens oder per E-Mail an k.freiler@lksuedwestpfalz.de melden. Fragen beantwortet Klaus Freiler unter Telefon 06331/809165.