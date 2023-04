Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona, der Ukraine-Krieg und Trittbrettfahrer treiben die Inflation nicht nur in der Bundesrepublik in bisher unbekannte Höhen. Sparen ist daher angesagt. Ob und bei welchen Produkten sich das Einkaufen in Frankreich lohnt, haben wir mit einem Muster-Warenkorb versucht zu ermitteln.

„Vive la France“ mögen sich derzeit viele Autofahrer denken und dabei die Preistafeln an den Zapfsäulen vor den tränenschwangeren Augen haben. „Super 1,62 – Diesel 1,74 – E10 1,51.“ Das sind Preise, an die man sich in Deutschland kaum noch erinnern kann. Und so locken sie in Bitsch die Autofahrer an die Tankstellen – zum Beispiel beim Supermarkt Match. „Klar tanke ich hier. Das ist so billig, da wäre ich ja blöd, wenn ich die paar Kilometer nicht fahren würde. Ich spare mit meinem Diesel über 30 Cent pro Liter – das lohnt sich beim leeren Tank“, sagt Ewald Schäfer aus Pirmasens und bestätigt damit einen Merzalber Autofahrer, dessen Frau derweil im Match einkauft.

Doch