Irischer Folk wird am Samstag in der Pirmasenser Lutherkirche erklingen. Der Verein Kulturgut veranstaltet das Konzert mit der Formation Assana. Der Erlös kommt dem Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst zugute.

Das 20-jährige Bestehen des Beratungsdienstes nimmt der Verein zum Anlass für das Konzert, erzählt der Kulturgut-Vorsitzende Ewald Lang. Kulturgut ist schon immer der irischen Musik zugewandt und so habe sich auch hier ein Konzert in dieser Richtung angeboten. Mit der Gruppe Assana, was im Keltischen „Wasserfall“ bedeutet, sei eine vielversprechende Nachwuchsformation gefunden worden, die 2014 unter der Leitung von Walter Lelle gegründet wurde. Lelle ist Dozent an der Emmerich-Smola-Musikschule in Kaiserslautern. Lelle sieht Lang als „Urgestein der pfälzischen Folkszene“. Der Dozent spielt selbst eine Uilleann Pipe, also den irischen Dudelsack, und war schon vor Jahrzehnten mit Musikern wie Hans Mohr, Wolfgang Szengel, Bernd Kölsch und Donal Campbell in ganz Deutschland und auch Irland musikalisch unterwegs. Unter anderem trat er mit der Folkband Flap auf, die in der Folkszene eine legendären Ruf genießt.

Beim Konzert am Samstag wird Lelle selbst mit auf der Bühne stehen. Als Sängerin konnte Carina Müller verpflichtet werden. Die weitere Besetzung sind Paula Braun (Flöte), Chiara Müller (Harfe) und Jakob Wüst an der Gitarre. Neben dem irischen Dudelsack werden noch Tin Whistle und Low Whistle zum Einsatz kommen. Dies sind klassische irische Folkinstrumente. Die einfachen Schnabelflöten mit sechs Fingerlöchern sorgen für den typischen irischen Sound.

Gespielt werden melancholische Weisen, lebhaftere Rhythmen, aber auch konzertanter irischer Folk. Die Musik von Assana erinnert laut Lang an bekannte irische Bands wie Clannad und weniger an den burschikosen Stil wie in etwa die Dubliners bieten.

Das Konzert in der Lutherkirche ist auf 100 Besucher limitiert und beginnt um 20 Uhr. Es wird um telefonische Voranmeldung unter 06332/ 460829 gebeten.