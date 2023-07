Nach drei Jahren Corona-Pause wird wieder für den guten Zweck getanzt: Am Samstag, den 30. September, findet in der Festhalle wieder der Ball des Oberbürgermeisters statt. Gemeinsam mit dem Tanzclub Silbercasino, der sein 60. Jubiläum feiert, sammelt die Stadt erneut Spenden, die der Seniorenarbeit in Pirmasens zugutekommen soll.

Die Wohltätigkeitsgala gehört seit 1966 zu den gesellschaftlichen Höhepunkten in Pirmasens. Bis 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, hat der Ball des Oberbürgermeisters ununterbrochen stattgefunden. Rund 298.000 Euro Spenden kamen dabei zusammen, die karitativen Zwecken vor Ort zuflossen. Laut Ball-Organisatorin Heike Wittmer wird in diesem Jahr das Netzwerk 60 Plus begünstigt, das Ende 2019 gegründet wurde und sich als Bündnis aus haupt- und ehrenamtlichen Akteuren versteht, die sich an den Bedarfen und Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren in Pirmasens orientieren. „Mit unserem Netzwerk und den zahlreichen und vielseitigen Angeboten für ältere Menschen leisten wir einen erheblichen Beitrag zu selbstständiger Lebensführung und gesellschaftlicher Teilhabe der älteren Generation“, erklärt Netzwerkkoordinatorin Sabine Kober.

Die Corona-Pandemie habe die Einsamkeit der Seniorinnen und Senioren immens verstärkt. Vor allem sehr alte Menschen und nicht mehr mobile Menschen hätten lange unter dem Alleinsein gelitten. „Nun können wir ihnen wieder Veranstaltungen und Ausflüge anbieten und sie im Rahmen dessen erzählen lassen, wo bei ihnen der Schuh drückt“, so Kober. Vor diesem Hintergrund sollen die Spendengelder des OB-Balls laut Kober denen zugutekommen, die sich einen solchen Ausflug normalerweise nicht leisten können.

Tanzclub Silbercasino feiert Jubiläum

Mit im Boot bei der Wohltätigkeitsgala ist in diesem Jahr der Tanzclub Silbercasino, der in diesem Jahr das 60. Jahr seines Bestehens feiert und beim Jubiläumsball Showtänze sowohl von Kindern des Clubs als auch von Erwachsenen präsentiert. Zu den Klängen der Bigband der Polizei des Saarlandes dürfen aber nicht nur Darsteller des Abends, sondern auch die Gäste in festlicher Kleidung das Tanzbein auf dem Parkett der Festhalle schwingen. „Im Obergeschoss der Festhalle werden wir an diesem Abend außerdem ein Casino aufbauen, in dem erstmalig Maik Paulsen, Deutschlands erfolgreichster Falschspieler, Hütchenspieler und Zauberer am Black-Jack-Tisch sitzt“, kündigt Organisatorin Heike Wittmer weiter an. Für weiteres Vergnügen im Casino-Ambiente sorgt beim OB-Ball 2023 ein Roulette-Tisch.

„Wie gewohnt sorgt an diesem Abend der Partyservice Hill für das leibliche Wohl, der den Gästen einen Antipasti-Teller, unter anderem mit Fisch und Fleisch, anbietet. Unterstützt wird das Ganze mit einem Sektempfang und einem Eis-Buffet durch die Wasgau AG, während wir im Foyer das Kosmetik-Institut Zimmermann begrüßen“, erläutert Wittmer.

Info

Der Ball des Oberbürgermeisters findet am 30. September ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Pirmasenser Festhalle statt. Der Eintritt beträgt ohne Essen 38 Euro, inklusive Essen 60 Euro. Karten können über kartenverkauf@pirmasens.de reserviert werden.