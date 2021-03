Kennen tun sich einige der Musiker der Rocking Tones schon seit über 20 Jahren. Dennoch formierte sich die Band erst 2019. Was sie auf die Bühne bringt, konnte das Publikum am Samstag im Live-Stream aus der Pirmasenser Festhalle erleben.

Ein bisschen schien es, als ob die Rocking Tones nach so langer Zeit ohne Bühne, endlich wieder einmal ihre gesamte musikalische Bandbreite zeigen wollten. So spielte sich die Band um den Leadsänger und Gitarristen Patric Schwab durch ein fast zweistündiges Programm aus bekannten Rock- und Poptiteln. 22 Stücke umfasste die Setlist, darunter vor allem bekannte Lieder wie die Queen-Titel „Crazy Little Thing Called Love“ und „Another One Bites the Dust“, Joe Cockers „Unchain My Heart“ oder Herbert Grönemeyers „Alkohol“. Stilistisch hielt die Band damit, was sie verspricht, und bediente breitgefächert die unterschiedlichen Geschmäcker ihres Publikums.

Ihrem Repertoire widmeten sich Patric Schwab (Gesang und Gitarre), Markus Semmet (Gesang und Gitarre), Thomas Kunz (Saxofon), Rüdiger Blügel (E-Bass) und Dirk Buchmann (Schlagzeug) vor allem mit großer Hingabe und viel Spaß. Eine Aufgabe, die so ganz ohne Publikum gar nicht so einfach zu bewältigen ist. Schließlich fehle die Interaktion mit den Zuhörern, bestätigt Schwab das, was so viele Musiker vor ihm bereits bedauerten. „Aber die anwesenden Kamerafrauen und Techniker haben sich große Mühe gegeben, uns ein wenig Feedback zu geben“, erzählt Schwab. Das habe es ein wenig leichter gemacht.

Die Band eröffnete ihr Konzert mit dem bekannten Rolling-Stones-Titel „Jumpin’ Jack Flash“. Von dort aus leiteten sie ihr Publikum durch eine rockig-poppige und zuhörerfreundliche Auswahl an Stücken, bei der Schwabs ausdrucksstarke Stimme gut zur Geltung kam. Besonders im Gedächtnis bleibt wohl auch die Eigenkomposition „Es geht weiter“ des Sängers Markus Semmet, mit der die fünf Musiker ihrem Publikum in dieser schweren Pandemie-Zeit ein wenig Trost spenden und Hoffnung geben wollen.

Insgesamt hätte das Programm für das Streaming-Format etwas kürzer sein und auch der eine oder andere Ton noch ein bisschen besser sitzen dürfen. Dennoch lieferten die Rocking Tones am Samstagabend in der Pirmasenser Festhalle ein rundes Konzert.

Lobend äußern sich die Musiker auch über die Arbeit der Techniker von Johannes Morios MC Veranstaltungstechnik und das ausgefeilte Hygienekonzept des Kulturamtes. Alles sei corona-konform abgelaufen, die Hygienevorschriften eingehalten worden, sagt Schwab. Die Band hätte sich rundum gut versorgt und betreut gefühlt.

Es geht also weiter.