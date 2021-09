Wegen Bauarbeiten am Wasser- und Gasnetz müssen Busse ab Mittwoch, 8. September, die Oskar-Metz-Straße in Winzeln umfahren. Die Bushaltestelle an der Grundschule wird in die Straße „Am Stockwald“ verlegt. Für die Haltestelle „Gersbacher Straße“ wird eine Alternative in der Breslauer Straße angelegt. Ob auch für den herkömmlichen Straßenverkehr eine Umleitung eingerichtet wird, hänge vom Ausmaß des Verkehrsaufkommens ab, teilen die Stadtwerke mit. Betroffene Anlieger wolle die Stadt rechtzeitig vorab informieren. Die Stadtwerke gehen von einer Bauzeit von 14 Wochen aus.