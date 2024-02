Am Freitag, 23. Februar, starten die Dahner Sommerspiele – und zwar mit einem Programmpunkt, den es in Dahn noch nicht gab: Der Bauchredner Tim Becker tritt im Haus des Gastes auf. Im Schlepptau hat er sein Puppenensemble.

Der Bauchredner Tim Becker spielt mit Puppen. Oder spielen die Puppen mit ihm? Alles andere als brav, aber dennoch liebenswert und bezaubernd sind die eigensinnigen Geschöpfe dank ihres bitterbösen Humors. In wahnwitzigen Dialogen übernehmen sie die Oberhand und ziehen Tim Becker durch die durchgeknallte Welt seiner eigenen Show wie einen Bullen am Nasenring. Die Pizza wirft mit Pointen um sich, die Schnecke verteilt ihren Wortschleim und der Aggrohase pöbelt in bester Manier über das Weltgeschehen. Die Puppen, die er rief, traktieren ihren Schöpfer. Dem Wahnsinn wird freier Lauf gelassen. Los geht’s um 20 Uhr.

Karten sind bei der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Telefon 06391 9196222, erhältlich, außerdem unter dahner-sommerspiele.de; rheinpfalz.de/ticket und telefonisch unter 0631 37016618. Sofern vorhanden, gibt es die Tickets auch noch an der Abendkasse – 45 Minuten vor Beginn der Veranstaltung.