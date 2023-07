Für Stadtratsmitglied Wolfgang Deny (SPD) mangelt es in Pirmasens an öffentlichen Toiletten. Vor allem der Walter-Slodki-Platz am Winzler Tor sei unterversorgt. Vor Jahren wurde die dortige Toilette in einem Flachbau in der Winzler Straße geschlossen, weil sie öfter mal beschädigt wurde. Deny wünscht sich an dieser Stelle eine selbstreinigende Toilette, die von der vorhandenen Infrastruktur profitieren könnte. Die könnte gleich für Gehbehinderte passend gebaut und als Unisextoilette für Männer und Frauen geöffnet werden. Die Toilette könnte über die Benutzungsgebühr zum Teil refinanziert werden, glaubt Deny. An anderen Orten in der Stadt seien ähnliche Toiletten sinnvoll. Deny hatte vor längerem auch für den Eisweiher eine öffentliche Toilette gefordert, was abgelehnt wurde. Oberbürgermeister Markus Zwick verwies auf seine Kontakte zum Seniorenbeirat, in dem das Thema auch diskutiert werde.