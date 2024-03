Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um die letzten Zweifel am Verbleib in der Frauen-Kegel-Bundesliga zu beseitigen, muss der ESV Pirmasens noch mal punkten. Ob das am Sonntag im viertletzten Saisonspiel beim Dauermeister Bamberg gelingt? Eher nicht. Gut für eine Ex-ESV-Spielerin.

Für Victoria Bamberg kegelt im zweiten Jahr die aus Winzeln stammende Nationalspielerin Alena Bimber. Die amtierende deutsche Einzelmeisterin freut sich darauf, am Sonntag (Spielbeginn: 13 Uhr) in der fränkischen