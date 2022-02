Die Arbeiten zur Wiederherstellung des Oberbaus auf der Schienenstrecke vor dem Bahnhaltepunkt Thaleischweiler-Fröschen liegen nach Angaben der Deutschen Bahn gut im Plan. Nach Einschätzung der Spezialisten kann die Strecke zwischen Pirmasens-Nord und Zweibrücken, die seit der Entgleisung einer Regionalbahn nach Saarbrücken am Montag um 5.25 Uhr gesperrt ist, voraussichtlich am Donnerstagabend wieder für den Zugverkehr freigeben werden, sodass die Züge ab Freitagmorgen wieder verkehren können. Derzeit fahren Ersatzbusse zwischen Pirmasens-Nord und Zweibrücken. Die Regionalbahn von Saarbrücken fährt wegen der Sperrung nur bis Zweibrücken. Der havarierte Zug, der über einen Baumstamm gefahren war, fuhr noch am späten Montagabend nach einer Notreparatur zum Bahnhof Biebermühle.