Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf der Bahnstrecke zwischen Biebermühle und Thaleischweiler-Fröschen entgleiste am frühen Montagmorgen ein Zug. Ernsthaft verletzt wurde zum Glück niemand. Die Deutsche Bahn setzt als Ersatz Busse auf der gesperrten Strecke ein.

Die Fahrt der Regionalbahn 68 am Montagmorgen fand ein jähes Ende. Der Zug war um 5.22 Uhr am Bahnhof Pirmasens Nord auf der Biebermühle in Richtung Saarbrücken gestartet, drei Minuten