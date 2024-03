Auf ein Neues: Der Fehrbachtunnel auf der B10 bei Pirmasens wird (wieder einmal) gesperrt.

Der Landesbetrieb Mobilität hat mitgeteilt, dass die Verkehrsröhre von Mittwoch, 20. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 21. März, in Fahrtrichtung Zweibrücken in der Zeit von 8 bis 17 Uhr für den Verkehr halbseitig gesperrt wird. Als Grund dafür nennt die Behörde Revisionsarbeiten an Versorgungsleitungen. Weil diese Arbeiten den Angaben zufolge vom Standstreifen aus ausgeführt werden müssen, muss der rechte Fahrstreifen zur Sicherheit der Arbeiten eingezogen werden. Zusätzlich werden laut der Mitteilung der Auffahrts- und Abfahrtsast im Bereich des Fehrbacher Wasserturms für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Abfahrt Petersberg - K15 - Industriestraße nach Pirmasens-Staffelhof.