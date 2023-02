Am Mittwoch, 22. Februar, wird die Fußgängerbrücke über die B10 am Ständenhof überprüft. Wie der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM) informierte, kommt es deshalb zwischen 9 und 15 Uhr auf der B10 bei Münchweiler zu Verkehrsbeschränkungen in beiden Fahrtrichtungen. Im Zuge der Bauwerksprüfung der Fußgängerbrücke müssen einzelne Fahrstreifen nacheinander gesperrt werden, um eine Besichtigung der stählernen Konstruktionsteile der Brücke zu ermöglichen. Je Richtung wird eine Fahrspur immer befahrbar bleiben, teilte der LBM mit. Die Brücke ist derzeit für Fußgänger gesperrt.