Dem Pfalztheater Kaiserslautern steht eine Uraufführung ins Haus. Am 1. Oktober, 19.30 Uhr, hebt sich der Vorhang im Großen Haus zur Premiere des Bühnenstücks „Bürckel! – Frau Gauleiter steht ihren Mann“. Der Schriftsteller Peter Roos hat es im Auftrag des Hauses geschrieben.

Roos, 1950 in Ludwigshafen geboren, hat sich zeitlebens mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Er lebt als freier Schriftsteller in Wien und in Zimmern am Main. Dort arbeitet er für Theater, Ballett, Presse, Film, Funk und Fernsehen. Anlässlich des 80. Jahrestages der Deportation der Pfälzer Juden schrieb Roos nun das Stück „Bürckel!“. Grundlage sind die jahrelangen Recherchen des Autors zum Fall Bürckel, unter anderem die 557 Blatt umfassende Akte seiner Frau Hilde von 1949. Inszeniert wird das Stück von Susanne Schmelcher.

Josef Bürckel war einer der mächtigsten Funktionäre des Nationalsozialismus. Er war ab 1926 Gauleiter der „Saarpfalz“ und war maßgeblich verantwortlich für die Deportation von 6538 Juden aus Baden und der Saarpfalz ins Internierungslager Gurs. Als erster deutscher Gauleiter meldete er 1940 seine „Saarpfalz“ als „judenfrei“. Zudem organisierte Bürckel zusammen mit Adolf Eichmann die Massendeportationen der Wiener Juden. Er starb 1944 in Neustadt.