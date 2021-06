Das Leichtkraftrad eines 17-jährigen Pirmasensers krachte am Sonntagnachmittag um 16.21 Uhr auf der Bärenhalde kurz vor Rodalben in einen VW Caddy. Der junge Mann hatte nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve etwa 300 Meter vor dem Ortseingang Rodalben die Kontrolle über seine 125er Yamaha verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Dort kam ihm ein 24-jähriger Clauser mit einem VW Caddy entgegen. Noch bevor das Leichtkraftrad auf das Auto traf, rutschte der 17-Jährige von seinem Zweirad. Die Yamaha blieb unter dem Auto stecken, der Zweiradfahrer blieb verletzt auf der Straße liegen. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Weil nach dem Zusammenstoß Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Straßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben zur Reinigung der Straße an. Die L 482 war deshalb rund drei Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 13.000 Euro und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.