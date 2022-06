Duza ist ein Pseudonym. Dahinter steht Claudia Groß, eine international wirkende Künstlerin aus Kaiserslautern. Ab Sonntag, 3. Juli, stellt sie neue Werke in der Dahner Kreisgalerie aus.

Claudia Groß ist seit zwei Jahrzehnten auf zahlreichen Ausstellungen in Deutschland, Europa und den USA vertreten. Immer geht es dabei um das Thema Frau: ihre Silhouette, ihre Körperhaltung, ihre Gestik und die gängigen Schönheitsmerkmale. Für die Umsetzung dieser Rhetorik des Weiblichen verwendet sie vornehmlich Schnitt- und Reißtechniken. Zum Teil überträgt sie auch Papierschnitt und Collage auf textile Materialien. Diese Art, zu arbeiten, mag programmatisch anmuten. Tatsächlich arbeitet Duza heute aber viel häufiger mit einem Skalpell als mit einer Schere, was auch gut zur Assoziation des Sezierens passt. Die Ausstellung wird am Sonntag um 11.30 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Die Kunsthistorikerin Jessica Neugebauer aus Wiesbaden wird in die Inhalte der Ausstellung einführen. Musikalisch wird die Vernissage durch ein Ensemble der Kreismusikschule umrahmt. Die Ausstellung läuft bis zum 31. Juli. Sie ist täglich von 15 bis 17 Uhr geöffnet.