Der Ausbau der Strobelallee ist deutlich teurer als geplant geworden. Bürgermeister Michael Maas informierte am Montag den Hauptausschuss, dass die Gesamtkosten von 2,7 Millionen Euro auf nunmehr 3,1 Millionen Euro erhöht werden müssen. Das Ausbauprojekt Strobelallee hatte während der Bauzeit mehrere Planänderungen erfahren.

Der Krankenstand in der beauftragten Baufirma war zeitweise so hoch, dass die Arbeiten für mehrere Wochen komplett eingestellt werden mussten. Im Juli 2022 wurde der Startschuss gegeben, ein Bauende war für Mitte 2023 angepeilt. Daraus wurde nichts. Letztlich wurde die Straße erst kurz vor Weihnachten fertig.

Die Mehrkosten resultierten laut Maas aus einer Verschiebung der Straßenachse wegen Baumwurzeln sowie aus gestiegenen Entsorgungskosten wegen mehr Asphalt, der vor Ort gefunden wurde. Außerdem wurde eine größere Menge an Baumsubstrat zum Schutz der Wurzeln für die fast 200 Linden benötigt als vorgesehen. Auch wurde ein vorher nicht geplantes Leerrohr eingebaut, in das später Glasfaser gelegt werden kann. Die Mehrkosten von 375.000 Euro will Maas durch Einsparungen beim Ausbau der Karl-Theodor-Straße teilweise decken. 240.000 Euro müssen jedoch zusätzlich aus dem Topf der Wiederkehrenden Beiträge entnommen werden.