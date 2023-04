Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause steigt am Sonntag die vierte Auflage des Felsenland-Kriteriums mit Start und Ziel am Kreuzstein in Dahn. Mit dabei sind viele Lokalmatadore vom ausrichtenden Verein, dem Radsportclub Felsenland, und einige Top-Fahrer vom Team „Möbel Ehrmann“.

Bei einem Kriterium gibt es Wertungsrunden, die zu Beginn einer solchen Runde per Glocke und Ansage angekündigt werden. Zu gewinnen gibt es in diesen Runden jeweils fünf, drei, zwei und einen