Fünf weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt Südwestpfalz, Stand Donnerstagmittag. Insgesamt wurden 162 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv getestet. Davon sind 79 genesen, 81 noch infiziert. Zwei Infizierte sind gestorben – davon einer an einer anderen Ursache. Die bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29/1 neu), Zweibrücken (36/2) und die Verbandsgemeinden Dahn (20), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (32/2), Waldfischbach-Burgalben (10) und Zweibrücken-Land (13). Der neue Fall in Pirmasens trat in einem Seniorenzentrum auf. Begleitet durch das Gesundheitsamt haben 321 Personen ihre Quarantäne abgeschlossen und gelten als genesen. Am Vormittag bekamen 16 von 24 Anrufern Termine im Corona-Testzentrum Höhfröschen.

Wer Symptome entwickelt, soll sich umgehend bei seinem Hausarzt, der Kreis-Hotline (Telefon 06331/809-750) oder der landesweiten Hotline (0800/9900400) melden. Die im Testzentrum genommenen Abstriche werden ans Landesuntersuchungsamt geschickt. Ermittelte Kontaktpersonen werden über die Infektionen informiert. Auf der Homepage des Landkreises sind aktuelle Infos zu finden, bei der Hotline 06331/809-700 werden Fragen zum Coronavirus beantwortet.

Mehr zum Thema