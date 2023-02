Aktualisiert (16.35 Uhr): Atembeschwerden einer Schülerin sorgten am Dienstagmittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten in der Schachenstraße. Im Mitmachmuseum Dynamikum waren 47 Kinder der siebten Klasse einer Schule aus St. Wendel zu Besuch. Eine der Schülerinnen klagte über Atembeschwerden und kurz darauf zeigten weitere Kinder die gleichen Symptome, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Rettungsdienste rückten mit Katastrophenschutz sowie Feuerwehr an. Der Notarzt untersuchte die Kinder, die Feuerwehr nahm ergebnislos Messungen nach Schadstoffen vor. Kurzzeitig waren Fröhn- und Schachenstraße für den Verkehr gesperrt.

