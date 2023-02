Atembeschwerden einer Schülerin sorgten am Dienstagmittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten in der Schachenstraße. Im Mitmachmuseum Dynamikum waren 47 Kinder der siebten Klasse einer Schule aus St. Wendel zu Besuch. Eine der Schülerinnen klagte über Atembeschwerden und kurz darauf zeigten weitere Kinder die gleichen Symptome, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Rettungsdienste rückten mit Katastrophenschutz sowie Feuerwehr an. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge und 24 Einsatzkräfte vor Ort. Dazu kamen noch zwei Beamte des Ordnungsamtes. Die Feuerwehr habe bei Messungen keine auffälligen Werte ermitteln können, informierte auf Anfrage Talea Meenken von der Pressestelle der Stadtverwaltung. Der Leitende Notarzt habe vor Ort bei den Jugendlichen das Atemvolumen getestet und keine Ursache für die Atemwegsbeschwerden ermitteln können, wie die Polizei weiter mitteilte. Für den Einsatz waren Fröhn- und Schachenstraße nach Polizeiangaben von 13.25 bis 14.45 Uhr gesperrt.