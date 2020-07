In Pirmasens ist die Städtische Feuerwehr am Montagabend zu einer großangelegten Alarmübung in die leerstehende Kaufhalle in der Schlossstraße ausgerückt.

Alarmübung am ehemaligen Kaufhallen-Gebäude: Bei der Übung wurde ein Brand simuliert. Foto: Seebald Bei der Übung wurde auch der Umgang mit Verletzten simuliert. Foto: Seebald Eine ASB-Drohne liefert Live-Bilder an die Einsatzzentrale. Foto: Seebald Mit dem Einsatz sollen die Feuerwehrleute gezielt auf den Innenangriff in großen Gebäuden mit Menschenrettung geschult werden. Foto: Seebald Alarmübung am ehemaligen Kaufhallen-Gebäude. Foto: Seebald Alarmübung am ehemaligen Kaufhallen-Gebäude. Foto: Seebald Alarmübung am ehemaligen Kaufhallen-Gebäude. Foto: Seebald Bei der Übung wurde ein Brand simuliert. Foto: Seebald Bei der Übung wurde auch der Umgang mit Verletzten simuliert. Foto: Seebald Mit dem Einsatz sollen die Feuerwehrleute gezielt auf den Innenangriff in großen Gebäuden mit Menschenrettung geschult werden. Foto: Seebald Bei der Übung wurde auch der Umgang mit Verletzten simuliert. Foto: Seebald Alarmübung am ehemaligen Kaufhallen-Gebäude. Foto: Seebald Bei der Übung soll das Zusammenspiel aller beteiligten Kräften geprobt werden, darunter Feuerwehr, Schnelleinsatzgruppe und Technisches Hilfswerk. Foto: Seebald Bei der Übung wurde auch der Umgang mit Verletzten simuliert. Foto: Seebald Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Foto: Seebald Alarmübung am ehemaligen Kaufhallen-Gebäude. Foto: Seebald Auch eine Leiter war bei der Übung im Einsatz. Foto: Seebald Mit dem Einsatz sollen die Feuerwehrleute gezielt auf den Innenangriff in großen Gebäuden mit Menschenrettung geschult werden. Foto: Seebald Foto 1 von 19