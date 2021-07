„3 Of Us“ nennt sich die vom Pirmasenser Sänger und Gitarrist Klaus Reiter gegründete Formation, die am Donnerstag, 22. Juli, im großen Biergarten des Neufferparks aufspielt. Das Trio ist in wechselnden Besetzungen auf den Bühnen der Region aktiv und inzwischen ein beliebter Live-Act.

Neben Reiter sind beim „Pirmasenser Musiksommer“ die Ausnahmesängerin Steffi Empel sowie der Mundharmonika-Könner Albert Koch am Start. Reiter war nahezu zehn Jahre lang Hauptorganisator des Pirmasenser Weihnachts- und Osterrock und wirkte auch selbst mit. Zudem ist er der Erfinder und Organisator der in Pirmasens seit 2005 monatlich laufenden Unplugged-Session „Park Song“. Steffi Empel vermag mit ihrer voluminösen Alt-Stimme jedem Song ihren persönlichen Stempel aufzudrücken. Sie ist eine gefragte Sängerin in diversen regionalen Band- und Allstar-Projekten.

Blues-Harp-Virtuose Albert Koch aus Kaiserslautern gehört nun schon seit vielen Jahren zu Deutschlands bemerkenswertesten Stilisten auf seinem Instrument. Koch ist unter anderem als festes Mitglied bei der Lauterer Blues-Formation „Tin Pan Alley“ aktiv. Auf der Songliste für den Musiksommer stehen unter anderem Lieder von den „Beatles“, „Simon & Garfunkel“, „Eurythmics“, „Bon Jovi“, Tracy Chapman und Amy Winehouse.

Zum Konzert

Einlass: 16 Uhr, Beginn: 19 Uhr. Eintritt frei, jedoch freuen sich die Musiker über eine Spende. Reservierungen sind nicht möglich. Bei schlechtem Wetter fällt das Konzert aus. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln. Mehr Infos im Internet unter www.kuchems-brauhaus.de.