An zwei Qualifikationswochenenden ermittelt der Deutsche Kanu-Verband seine Teilnehmer an den U18-Weltmeisterschaften im Kanuslalom. Mit dabei: die erst 14-jährige Britta Jung aus Höheischweiler.

Da sie bei den deutschen Schülerinnenmeisterschaften 2022 so imponiert hatte, durfte das große Talent der Wassersportfreunde Zweibrücken eine Altersklasse höher beim Kampf um die Plätze im U18-Nationalkader im Einer-Kajak mitmischen. Beim ersten Qualifikationswochenende im Kanupark Markkleeberg in Sachsen, einer Weltcup-Anlage, traf sie unter anderem auf die amtierende Europameisterin Paulina Pirro aus Bad Kreuznach.

Hilfsschleife eingebaut

Britta Jung verfehlte am ersten Tag nach einigen Rückwärtsdrehungen im Wildwasser als Zwölfte unter 24 Starterinnen knapp das Finale der besten zehn. Am zweiten Tag musste die Schülerin des Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasiums bei ihrem Lauf eine Hilfsschleife einbauen, erreichte aber dennoch den 13. Platz und war damit an beiden Tagen zweitbeste Kanutin der Altersklasse U14.

Am zweiten Wettkampfwochenende im Augsburger Eiskanal peilt sie nun einen Platz im Finale an.