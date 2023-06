Die Sonne hatte letztlich doch ein Einsehen mit 135 Kindern und Jugendlichen, die am Mittwochmorgen zum Schwimmfest des Landkreises Südwestpfalz ins Hauensteiner Freibad gekommen waren. 13 Schulen hatten ihre besten Schwimmerinnen und Schwimmer entsandt, die weniger das fantastische Felsenpanorama des Wasgau-Freibades im Blick hatten, sondern vielmehr die Konkurrenz in den jeweiligen Altersklassen. Über 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil wurden die Besten der Jahrgänge 2008 bis 2014 ermittelt. Im Jahrgang 2008 siegten: Jungen: Sem Wohlgemuth (Brust und Freistil, IGS Thaleischweiler-Fröschen), Mädchen: Nina Burkhard (Brust und Freistil, OWG Dahn), 2009 Jungen: Connor Franz (Brust und Freistil, IGS Waldfischbach-Burgalben), Mädchen: Nelly Ganter (Brust, OWG), Sophie Kabisch (Freistil, Vinningen), 2010 Jungen: Luis Lauerbach (Brust, RS plus Hauenstein), Ben Wieser (Freistil, RS Plus Hauenstein), Mädchen: Elena Baranava (Brust und Freistil, IGS Waldfischbach-B.), 2011 Jungen: Elias Funck (Brust und Freistil, RS plus Hauenstein), Mädchen: Stella Dubois (Brust und Freistil, OWG), 2012 Jungen: Robert Deliagyris (Brust, Grundschule Rodalben), Yannik Knoblauch (Freistil, GS Dahn), Mädchen: Alexa Reisel (Brust und Freistil, OWG), 2013 Jungen: Anton Ruppert (Brust, GS Hauenstein), Finn Hoffmann (Freistil, GS Maßweiler), Mädchen: Lotta Christ (Brust, GS Rodalben), Greta Zwick (Freistil, GS Busenberg), 2014 Jungen: Samuel Berger (Brust und Freistil, GS Rodalben), Mädchen: Johanna Neuner (Brust, GS Dahn), Liese-Lotte Aulfinger (Freistil, GS Leimen).