Feiern, feiern, feiern: Das Wochenende steht bei Profine ganz im Zeichen des 125. Geburtstag der Marke Kömmerling. Auf den Besuch der Ministerpräsidentin folgt am Freitag eine Kundengala. Dabei verrät Firmenchef Mrosik Geschäftszahlen. Die RHEINPFALZ hat Eindrücke der exklusiven Veranstaltung gesammelt.

„Der Abend wird alles übertreffen, was sie sich vorstellen.“ Mit diesen Worten setzt Moderatorin Maxi Sarwas gegen 18.30 Uhr den Maßstab. Sie soll recht behalten. Kurz bevor das Fest für die Kunden aus ganz Deutschland beginnt, schüttet es wie aus Eimern. Der Feierlaune tut das keinen Abbruch. Hunderte Profine-Kunden sind erschienen. Gemäß Dresscode schick und elegant gekleidet stehen sie unter dem futuristisch anmutenden Zeltdach auf dem Festgelände. Mit einem Aperitif in der Hand plaudern sie und genießen Häppchen wie Topinambursalat mit schwarzen Linsen, gebeizter Lachs mit eingelegten Gurken oder Pfannkuchenroulade mit Ziegenkäsecrème, während im Hintergrund Musiker für den akustischen Rahmen sorgen. Regen? War da was?

Dann geht es ins Mega-Festzelt. Angeblich das größte dieser Art in ganz Deutschland. Lasershow, ein eigens komponiertes Jubiläumslied, Tänzerinnen und die Ehrung von langjährigen Kunden folgen Schlag auf Schlag. Die Choreografie sitzt. Stichwort Kunden: Immer wieder betont Firmenchef Peter Mrosik wie wichtig sie für das Unternehmen sind. Ein Kunde hält Kömmerling seit 1951 (!) die Treue. Applaus!

Die Geburtstagstorte. Eine Sängerin präsentiert ein eigens komponiertes Lied. Eine beeindruckende Lasershow darf nicht fehlen. Bei der Kundengala am Samstag wurde das neue Logo erstmals öffentlich präsentiert. Trommlerinnen heizen den Gästen im Festzelt ein. Hunderte Profine-Kunden genießen den Aperitif unter dem großen Zeltdach auf dem Festgelände. Der Aperitif. Eine Schwanen-Frau begrüßt die Gäste auf Stelzen.

Mrosik erinnert in seinem überzeugenden Auftritt an wenig glanzvolle Zeiten des Unternehmens. 2012 hat er Profine übernommen. Vom Fonds der bahrainischen Königsfamilie. Die Firma stand kurz vor dem Ruin. „Das Vertrauen war zerbrochen“, sagt Mrosik. Nach mehreren Geschäftsübernahmen binnen weniger Jahren bei Profine habe er erst mal klarmachen müssen, dass er keine Heuschrecke ist. Am Samstag zweifelt niemand im Zelt, dass Mrosik gekommen ist, um zu bleiben.

Der Firmenchef singt ein Loblied auf Kömmerling. Der Bekanntheitsgrad der Marke sei nicht zuletzt durch das Sponsoring von Mainz 05 gestiegen. Seit 2013 arbeitet das Unternehmen mit dem Bundesligisten zusammen, mittlerweile als Hauptsponsor. Der Bundesligist gratuliert kurz vor Mitternacht mit 125 Flaschen Wein zum 125. Geburtstag.

Mrosik berichtet von einem 40-prozentigen Wachstum bei Profine in den vergangenen anderthalb Jahren. Für 2022 strebe das Unternehmen einen Umsatz von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro an. Die Auftragsbücher seien voll. Mrosik will investieren: in Polen, Bosnien, Serbien, USA, Mexiko, Südkorea und Australien. In den kommenden fünf Jahren sollen alle Werke auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Und das Geburtstagskind, die Marke Kömmerling, gehört mit 125 Jahren noch längst nicht zum alten Eisen. Im Gegenteil: Kömmerling soll zur Leitmarke des Konzerns werden, kündigt Mrosik an und präsentiert ein neues Logo der Traditionsmarke. Dann gibt es Essen: Erbsenstampf mit Staudensellerie beispielsweise. Oder Flusskrebs in Tomatensud auf Fenchelpüree. Und: In Fichtenöl gebratenes Rinderfilet mit Pilzstaub. Anschließend: Dessert. Geburtstagstorte. Cocktails. Live-Musik. Tanz. Gute Laune. Gefeiert wird bis in die frühen Morgenstunden. Irgendwann sagt Mrosik: „Die Herausforderung liegt darin, die Feste immer schöner werden zu lassen.“ Kaum zu glauben, dass ihm das gelingt.

