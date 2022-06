Profine will sich mit der Neuausrichtung seiner Marke Kömmerling für die Zukunft aufstellen. Im Mittelpunkt der neuen Positionierung und der Markenphilosophie steht Nachhaltigkeit. Nach außen soll das sichtbar werden durch einen neuen Markenauftritt in einem neuen Design, mit neuem Logo und Slogan. Das neue Kömmerling-Logo zeigt in abstrahierter Form natürliche Elemente wie Sonne und Wasser. Warme Farben stehen für Leben, Aufbruch und Zukunft. Kennzeichen der Gestaltung sind eine neue Bild- und Farbwelt sowie eine Formensprache mit geschwungener Linienführung. Der Slogan soll die thematische und emotionale Klammer des Neuauftritts bilden. Er fasst in drei Worten die Markenbotschaft und Ausrichtung zusammen: Today for Tomorrow – auf deutsch: heute für morgen.