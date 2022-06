Drei Tage hat Profine gefeiert: die Marke Kömmerling, seine Mitarbeiter, seine Kunden – und sich selbst. Ein starkes Signal!

Wer wissen will, wie man eine Party organisiert, von der noch in ein paar Jahren gesprochen wird, sollte Profine-Chef Peter Mrosik fragen. Er und sein Team haben ein Fest der Superlative auf die Beine gestellt. Allein das weithin sichtbare Mega-Zelt sorgte für Gesprächsstoff. Es dürfte in Deutschland kein vergleichbar großes Zelt geben. Abgesehen davon ist es ein Zeichen, wenn bei Profine zwei Tage die Produktion ruht, damit alle Mitarbeiter das Jubiläum feiern können. Eindrucksvoller als bei der Gala für Kunden am Samstag kann eine Firma kaum darstellen, wie wichtig ihr die Beziehung zu Geschäftspartnern ist. Wenn zwischendurch sogar die Ministerpräsidentin vorbeischaut und gratuliert, ist das nur das Tüpfelchen auf dem I. Profine-Chef Mrosik hat nicht nur eine Feier geboten, die ihresgleichen sucht, sondern ein Bekenntnis abgegeben: zur Marke Kömmerling, zum Standort Pirmasens und zur Region Südwestpfalz. Darauf lässt sich anstoßen.