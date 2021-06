Für die zweite Massenimpfaktion in Speyer, die für Sonntag, 20. Juni, in der Auestraße geplant ist, sind bisher rund 1000 Termine vergeben worden. Das teilte Stadtsprecherin Annika Siebert am Dienstagmorgen mit. Wie berichtet, stehen mindestens 2500 Impfdosen, maximal 3500, für die Immunisierung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson zur Verfügung. Die Termine können seit Montagmorgen über die Internetseite www.speyer.de/termine gebucht werden – allerdings nur von Personen über 18 Jahren, die ihren Erstwohnsitz in der Domstadt, in den Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen und Rheinauen, sowie in Schifferstadt und Böhl-Iggelheim haben. Als das Terminportal am Montagmorgen online ging, waren sofort die Server zusammengebrochen. Laut Stadt hatten sich viele Menschen aus ganz Deutschland ins Portal geklickt. Infolgedessen konnten am Montag nur 330 Termine verbindlich vergeben werden. Weitere 500 Impfwillige haben laut Stadtsprecherin Annika Siebert am Dienstagmorgen ihre Terminbestätigung per E-Mail erhalten. Stand Dienstag, 11 Uhr, läuft der Server stabil. „Es kann immer noch passieren, dass ’kein Termin verfügbar’ angezeigt wird“, so Siebert. In diesem Fall sollte man den Browser ein paar Minuten später noch mal öffnen und sich neu verbinden. In der Regel würden dann wieder Terminfenster angeboten.