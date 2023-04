Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Terminportal für die Anmeldung zur zweiten Massenimpfaktion in der Auestraße am 20. Juni ist am Montag online gegangen und binnen Minuten zusammengebrochen. Nur ein Bruchteil der 2500 Termine konnte vergeben werden. Nicht viel besser lief es bei den Apotheken, die erstmals digitale Impfnachweise ausstellen wollten.

Um 8 Uhr ging erst mal nichts mehr. Der Computerserver der Stadtverwaltung hat den Geist aufgegeben. Zu viele Menschen versuchen offenbar, einen der 2500 Termine für die zweite Massenimpfaktion in Speyer