Stabhochspringer Raphael Holzdeppe vom LAZ Zweibrücken muss seinen Start bei der DM in Berlin am Samstag absagen. Die Verhärtung in der rechten Wade, die er sich am vergangenen Samstag beim Meeting in Hof zugezogen hatte, lasse einen Start nicht zu. „Es ist zwar besser geworden, aber ich bin nicht bei 100 Prozent“, sagt der 32-jährige Ex-Weltmeister von 2013, der damit auch die letzte Chance verpasst, noch auf den Zug für die Weltmeisterschaften in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) aufzuspringen.