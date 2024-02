Die Rochaden vom 1. FC Kaiserslautern hin zum SV Waldhof Mannheim könnten fortgesetzt werden. Nach RHEINPFALZ-Informationen will der Fußball-Drittligist Philipp Hercher und Kevin Kraus verpflichten. Nach Stürmer Terrence Boyd, der Mitte Januar von den Roten Teufeln zum Erzrivalen gewechselt war, und Marco Antwerpen, der Ex-FCK-Coach wurde am Mittwochabend als Trainer in Mannheim vorgestellt, würde die Delegation von ehemaligen Lauterern beim abstiegsbedrohten Drittligisten damit noch größer.

Der 31-jährige Verteidiger Kraus soll ein Wunschkandidat von Antwerpen sein und die Defensivschwächen der Waldhöfer beheben. Beim FCK hatte Kraus unter Trainer Dimitrios Grammozis zuletzt den Anschluss verloren, unter Antwerpen war Kraus hingegen in einer Dreierabwehrreihe gesetzt.

Der variabel einsetzbare Außenbahnspieler Hercher stand zuletzt ebenfalls nicht mehr im Kader des Zweitligisten. Beide waren beim Pokalcoup der Pfälzer am Mittwoch bei Hertha BSC nicht dabei und könnten vom FCK die Freigabe für einen Wechsel erhalten. In den Planungen der sportlichen Führung spielen sie keine gewichtige Rolle mehr. Zudem würden die Abgänge die Spielräume für die Roten Teufel vergrößern, einen Zugang zu verpflichten.

Transfers in den deutschen Profiligen sind am heutigen Donnerstag noch bis 18 Uhr möglich, anschließend endet die Transferperiode.