Wegen zwei Unfällen musste am Samstagnachmittag die B9 bei Speyer in jeweils eine Richtung voll gesperrt werden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zuerst krachte es um 16.15 Uhr in Höhe der Abfahrt Speyer-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Dort habe ein Motorradfahrer aus noch ungeklärten Gründen einen in die gleiche Richtung fahrenden BMW mit seinem Fahrzeug berührt und war gestürzt. Der Mann habe Verletzungen im Kopf- und Schuterbereich erlitten und sei vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Die B9 sei wegen des Unfalls in Richtung Ludwigshafen für drei Stunden komplett gesperrt gewesen. Die Schadenshöhe ist der Polizei nicht bekannt.

Gegen 17.50 Uhr habe es dann in Gegenrichtung, kurz hinter der Abfahrt Römerberg, einen weiteren Unfall gegeben. Ein Mercedes habe aus noch ungeklärter Ursache die Mittelleitplanke touchiert und sei anschließend gegen einen Peugeot Transporter gestoßen. Sowohl der Fahrer des Mercedes als auch die drei Personen in dem Transporter seien leicht verletzt worden und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrbahn sei danach kurzzeitig in Richtung Süden komplett gesperrt gewesen. Am Mercedes sei Totalschaden entstanden, an dem Peugeot ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich, so die Polizei.