Am Mittwochmittag sind zwei Fußgänger in Völklingen von einem Auto angefahren worden. Laut Polizei wollte ein 87-Jähriger zusammen mit seiner 79-jährigen Frau die Straße über einen Fußgängerüberweg überqueren als er von dem Pkw einer 62-Jährigen erfasst wurde. Dabei kamen beide Fußgänger zu Fall. Der 87-Jährige und die 79-jährige Frau wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Fahrerin des VW Golf wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.