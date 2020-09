Wegen Bauarbeiten am Hönebacher Tunnel ist die für den Ost-West-Fernverkehr wichtige Bahnstrecke zwischen Fulda und Eisenach noch bis Ende Oktober unterbrochen. Dadurch sind Erfurt und Leipzig von Mannheim aus deutlich schlechter zu erreichen als gewohnt. Die zweistündliche Direktverbindung von Mannheim entfällt ersatzlos, weil die sonst über Leipzig fahrenden ICE-Züge von Mannheim nach Berlin über Braunschweig umgeleitet werden. Wer nach Erfurt oder Leipzig will, muss in Frankfurt umsteigen. Die ICE-Linie von Frankfurt über Leipzig nach Dresden wird umgeleitet und fährt zwischen Frankfurt und Erfurt nonstop auf einem Umweg mit längerer Fahrzeit. Der ICE 935, der normalerweise morgens eine Direktverbindung von Kaiserslautern und Neustadt nach Berlin mit Halt in Erfurt und Halle bietet, erreicht den Berliner Hauptbahnhof planmäßig um 13.10 Uhr (statt sonst 12.55 Uhr). Der Zug fährt nonstop von Frankfurt bis Berlin Spandau, die Halte in Erfurt und Halle entfallen.