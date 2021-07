Der Künstler Lilau aus Gries hat eine seiner Skulpturen zugunsten der Opfer an der Ahr versteigert: 6666 Euro sind zusammengekommen. Worüber der Künstler sich außerdem freut: Die gut eineinhalb Meter hohe Säule aus französischem Kalkstein, in die ein Raster eingeschnitten ist, bleibt im Landkreis Kusel, bei einem Sammler, der bereits ein Werk von ihm besitze. „Ein anderer Sammler aus der Nähe der tschechichen Grenze hat versprochen: Auch wenn er die Skulptur nicht bekommt, spendet er noch 1000 Euro“, berichtet Markus Bäcker von den Früchten seines Engagements. Alles Geld soll in den Landkreis Ahrweiler gehen.

Nur persönlich etwas zu spenden, das sei ihm zu wenig gewesen. So hatte er seine Skulptur auf Facebook und Instagram sowie bei Sammlern angeboten – auch mit der Gefahr, dass nur 500 oder 1000 Euro zusammenkommen. Immerhin sei das Werk auf der Art Karlsruhe für 4500 Euro ausgestellt gewesen. Ende der Aktion war am gestrigen Mittwoch um 0 Uhr. Bis dahin hatte er sich als privater Auktionator betätigt, Gebote aus der Region ebenso wie aus Ludwigshafen und Köln entgegengenommen.

Künstler Lilau betont, sein Beitrag sei nur einer von vielen. Er wisse von einem Lohnunternehmer, der mit dem Traktor an die Ahr gefahren sei, von Reiterhöfen, die Heu sammelten und ins Katastrophengebiet transportierten. Jeder tue eben das ihm Mögliche, um zu helfen.