Ein zu hoher Wert von Kohlenstoffmonoxid (CO) hat bei einem Mann in einer Mannheimer Shisha-Bar am frühen Freitagmorgen Atemnot ausgelöst. Laut Polizei wurden die Rettungskräfte wegen einer Person, die über massive Atemprobleme klagte, verständigt. Der Mann habe sich gegen vier Uhr in einer Shisha-Bar in den Q-Quadraten aufgehalten, als er plötzlich keine Luft mehr bekommen habe. Er wurde nach Angaben der Polizei aus der Bar geleitet und zunächst vor Ort behandelt. Anschließend sei er zur Weiterbehandlung in eine Klinik eingeliefert worden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, schlugen beim Betreten der Shisha-Bar die CO-Melder der Rettungskräfte wegen überhöhter CO-Konzentration an. Zur weiteren Überprüfung der Räumlichkeiten wurde deshalb die Feuerwehr hinzugezogen. Alle anwesenden Gäste seien gebeten worden, die Räume zur verlassen und sich ins Freie zu begeben.