In Mannheim ruft Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zu Kontaktreduktion und Achtsamkeit über die Osterzeit auf, um die Welle zu brechen, frei unter dem Motto „10 Tage für Mannheim: Testen und zuhause bleiben“.

Zehn Tage Ruhe, möglichst keine und auf jeden Fall keine riskanten Kontakte und am Anfang und am Ende dieser Zeit sich selbst testen. Kurz ist sich sicher: „Das kann dieses Jahr verändern“. Deshalb ruft er die Mannheimer Bürger dazu auf, die ruhige Osterzeit, in der Schulen und Kitas geschlossen sind und viele Menschen Urlaub haben, zu nutzen, um die Welle der Infektionen zu brechen. „Lassen Sie uns gemeinsam etwas für Mannheim tun. Wenn viele mitmachen, können wir den Verlauf der Pandemie ändern“, appelliert der Oberbürgermeister in einer Videobotschaft vor Ostern.