André Breitenreiter soll einem Bericht zufolge neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim werden. Die Verpflichtung des 48-Jährigen vom Schweizer Meister FC Zürich soll demnach Anfang der Woche bekanntgegeben werden. Zuvor hatte die Schweizer Zeitung „Blick“ berichtet, der Abschied Breitenreiters in Zürich sei „beschlossene Sache“. Die TSG trennte sich am Dienstag von Sebastian Hoeneß – die Personalie Breitenreiter kommentierte der Klub am Sonntagabend nicht.