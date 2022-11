Bei der Präsentation des neuen Vinum Weinguide 2023 ist der junge Winzer Lukas Hammelmann aus Zeiskam (Kreis Germersheim) als „Entdeckung des Jahres“ ausgezeichnet worden. Zum Winzer des Jahres wurde der TV-Moderator Günter Jauch, der vor zwölf Jahren das Weingut „von Othegraven“ an der Saar erworben und neu ausgerichtet hat. Bei der Feierstunde in Mainz wurden auch drei Siegerweine aus der Pfalz ausgezeichnet. Das Weingut Gies-Düppel in Birkweiler wurde in der Kategorie „Gut und günstig“ für einen 2021er Riesling trocken als bestem Literwein ausgezeichnet. Das Weingut Ökonomierat Rebholz in Siebeldingen erwies sich mit einem 2017er Siebelfinger Sonnenschein Weißburgunder Großes Gewächs (GG) in der Kategorie „Weißburgunder älter als fünf Jahre“ als Spitzenreiter. Der Ehrenpreis für den besten Spätburgunder ging an Hans Erich Dausch (HE-Weine) in Landau.