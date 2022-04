Nach starken Schneefällen in nahezu der gesamten Pfalz waren am Freitagabend überall die Straßen dicht. Das Polizeipräsidium Westpfalz meldete verstopfte Straßen im ganzen Dienstgebiet. Vor allem umgeknickte Bäume blockierten Straßen und Schienenwege, so die Auskunft um 23 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatte es in Kaiserslautern noch nicht zu schneien aufgehört. Auch aus der Vorderpfalz wurden unbefahrbare Straßen gemeldet, auch hier waren unter anderem Bäume unter der Schneelast zusammengebrochen und Autos, die bereits mit Sommerreifen unterwegs waren, von der Straße gerutscht. Die Polizei in Frankenthal mahnte am späten Abend per Twitter zu Vorsicht beim Fahren - wenn man denn unbedingt müsse.

Auch Busse und Züge lahmgelegt

Auf der A6 sorgte der Schnee für einen Stau zwischen Kaiserslautern und Wattenheim. Auch auf der A65 gab es nach einem Unfall bei Landau einen Stau, die Autobahn war ab 21 Uhr für rund 90 Minuten Richtung Ludwigshafen gesperrt. Wie die Polizei später mitteilte, hatte sich ein 20 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto überschlagen - wohl infolge zu hoher Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn. Der junge Mann sei dabei leicht verletzt worden.

Einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen meldete die Polizei von der L520 zwischen Wattenheim und Carlsberg. Zwei der Fahrer, so die Polizei, hatten bereits Sommerreifen aufgezogen - weshalb der Unfall für sie weitere Konsequenzen haben wird.

Die Bahn wies via Twitter darauf hin, dass der Schienenverkehr wegen des Schnees stark eingeschränkt sei. Auch Rhein-Neckar-Verkehrs-GmbH teilte auf Twitter mit, dass es überall in ihrem Gebiet zu Störungen im Bus- und Bahnverkehr wegen des starken Schneefalls komme.

Lebensgefahr im Wald

Aus verschiedenen Teilen der Pfalz wird berichtet, dass Bäume die Schneelast nicht tragen können und Äste abbrechen oder die Bäume ganz umstürzen. In Parks und Wäldern besteht Lebensgefahr.

