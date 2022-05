Laut dem Automobilclub ADAC kostete Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags 2,129 Euro pro Liter. Das sind 3,9 Cent mehr als am Dienstag vergangener Woche. Diesel schlug mit 2,026 Euro zu Buche – ein Plus von 3,2 Cent pro Liter. In Vorder- und Westpfalz lagen die günstigsten Preise am Montgagnachmittag teils deutlich darunter. Das Bundeskartellamt will die am 1. Juni bevorstehende Senkung der Steuer auf Benzin und Diesel kontrollieren.

