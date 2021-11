In der Nacht zum Donnerstag bildet sich Nebel in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Temperaturen sinken auf bis Minus 3 Grad. In der Eifel wird es sogar noch etwas kälter. Stellenweise muss durch überfrierenden Reif oder Nebelnässe mit glatten Straßen gerechnet werden. Der Tag startet bedeckt und neblig trüb. Teilweise kann es auch etwas auflockern.

Laut Deutschem Wetterdienst liegen die Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus nördlicher Richtung. In der Nacht auf Freitag ist es stark bewölkt. Vereinzelt fällt leichter Sprühregen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es auch wieder glatt werden.