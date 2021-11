Die trübe Jahreszeit ist da. Die letzten goldenen Sonnenstrahlen werden seit Mitte Oktober immer mehr vom Nebel verdrängt. Doch wo ist es in der Pfalz am häufigsten neblig und wieso sind Oktober und November die nebligsten Monate? Christian Müller von Klima Palatina erklärt das Phänomen und zieht eine Bilanz des Oktobers.

Hier ist es besonders oft neblig

Besonders häufig sind die Regionen auf dem Land und entlang des Rheins in Nebel gehüllt. Das liegt unter anderem an feuchten Wiesen, Seen oder Flüssen, wie Müller erklärt. Die Nächte werden länger, die Sonne steht tiefer. Die Luft kühlt dadurch stärker ab. Die graue Suppe entsteht. Auch in den Städten kann sich Nebel bilden, sobald die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und die relative Luftfeuchtigkeit bei etwa 96 bis 100 Prozent liegt, wie der Wetterexperte erläutert. Dann spricht man von dichtem bis sehr hartnäckigem Dauernebel.

Doch Nebel ist nicht gleich Nebel. Klimatologen sprechen davon, wenn man weniger als einen Kilometer weit sehen kann. Boden- oder auch Talnebel tritt – wie der Name vermuten lässt – in Tälern auf. Der Hochnebel wiederum kann eine mehrere Hundert Meter dicke Nebelschicht sein, die sich flächendeckend längere Zeit ausbreitet. Und schließlich gibt es noch den Wolkennebel, der die Berggipfel umhüllt.

Warum es unten neblig ist und oben sonnig

Es kann aber auch wie am 28. und 29. Oktober passieren, dass es in den Niederungen der Pfalz trüb und neblig ist, aber über 500 Metern die Sonne scheint bei strahlend blauem Himmel. Zehn Sonnenscheinstunden jeweils für jene, die etwas höher wohnen also. Grund ist die sogenannte Inversionswetterlage. Die ergibt sich durch Hochdruckeinfluss und schwachem Wind. Die Luftmassen durchmischen sich dann nicht, erklärt der Wetterexperte. Die meisten Nebeltage gab es auf der Kalmit, die wenigsten in der Südpfalz.

Im langjährigen 30-jährigen Klima-Mittel (1991 bis 2020), welches bei rund 10,0 Grad liegt, war der Oktober in der Pfalz durchschnittlich. Die Südpfälzer hatten es etwas wärmer mit 10,6 Grad. In der Nordpfalz verzeichneten die Experten 9,6 Grad. Dafür regnete es in der Nordpfalz weniger: 42 Liter in der Summe. In der Südpfalz waren es 63 Liter. Herausragend im Oktober: der Herbststurm am 21. Oktober. Die Spitzenböen fegten mit bis zu 139 Kilometern pro Stunde über das Weinbiet.

Früher Wintereinbruch?

Für den restlichen November ist laut Müller kein frühzeitiger Wintereinbruch in Sicht. Bis Donnerstag soll es überwiegend trocken bleiben mit etwas Sonne zwischen der aufgelockerten Bewölkung. Freitag wird es unbeständig weitergehen.