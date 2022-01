Edenkobens Verwaltungschef Olaf Gouasé macht nach fast 30 Jahren Platz für einen Nachfolger. Vier Kandidaten schielen auf den Posten im VG-Rathaus. Am Sonntag zählt es: Dann sind rund 16.000 Stimmberechtigten gefragt, wem sie ihr Vertrauen schenken. Oder ist die Entscheidung schon längst gefallen? Die Bewerber blicken auf einen fairen Wahlkampf zurück und äußern sich zu Themen, die als VG-Bürgermeister sie nach Gesprächen mit Bürgern anpacken möchten. Sie werden die Ergebnismeldung aus den 21 Wahllokalen am Sonntagabend teilweise in der VG-Verwaltung verfolgen, mit ihren Familien und Fraktionsvorsitzenden. Bürger können die Ergebnisse derweil online auf der Webseite der Kommune abrufen.

